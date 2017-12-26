新護照爆出大烏龍！外交部︰誤植杜勒斯機場

二代晶片護照內頁照片被疑是美國杜勒斯機場。（記者呂伊萱攝）

2017-12-26 15:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部領務局近期推出第二代晶片護照（e-Passport），但卻因護照內頁使用美國杜勒斯國際機場照片，爆出大烏龍。對此，外交部公眾會副執行長歐江安今天早上鄭重澄清表示，那「百分之百是桃園機場」；但外交部官員私下已坦承「用錯了」。

外交部領務局昨天開始開放民眾申請換發第二代晶片護照；外交部說明，新護照升級防偽技術，包括增加持照人第3影像、防偽膠膜採用「金屬化表面凸起」等，並全面更新護照內頁圖案，納入台灣各縣市特色景點地標及風土民情等主題，以展現「活力台灣」風貌。

新版護照內頁圖案包括桃園機場、玉山、故宮、高美濕地、雲林西螺大橋、阿里山、關廟鳳梨、旗津渡輪、墾丁海岸與龜山島等風景。但有網友今天凌晨在爆料公社指出，第5頁的底圖是美國維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場照片，揶揄表示正式宣告台灣成為美國第51州了，「我們的外交部真的好棒棒喔」。

比對新版護照內頁第5頁的機場圖樣，與杜勒斯機場照片中的飛簷、塔台形式等都近乎百分之百雷同。惟歐江安今天早上出席外交部例會，回答媒體提問時說明，第二代晶片護照製作過程非常嚴謹，內頁圖案是台灣各縣市具有特色景點的地標，以凸顯台灣特色的風土民情。而有關民眾質疑護照圖樣看起來像美國杜勒斯機場，歐江安慎重說明，「絕對不是」，那是台灣桃園國際機場的樣子；歐說，每個機場的塔台都蠻像，強調「絕對百分之一百是台灣風貌」。

但據悉，外交部官員今天下午已私下證實，新護照圖樣「用錯了」，並表示他們正在查證流程何處出錯，後續補救措施則要「回去想想辦法」。官員並說，護照上的圖樣和印刷都由中央印製廠負責，外交部也已確認過使用圖樣「都是有版權的」。

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