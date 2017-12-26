中市議會最後一天 政黨協商難達共識

台中市議會從早上就進行政黨協商，到下午仍未開會。（記者張菁雅攝）

2017-12-26 15:16

〔記者張菁雅／台中報導〕今天是台中市議會本次定期大會最後一天議程，上午9點半由議長林士昌主持政黨協商，但到中午仍無共識，下午1點繼續協商，目前仍在協商中，至3點仍未開會。由於朝野無法達成共識，國民黨團書記長李中放話，要協商到下午5點，總預算明年再審。

市議會昨天已進行政黨協商，初步共識是刪除40億元，刪除項目則請市府自行調整，在今天提出討論。國民黨議員楊正中表示，市府提出刪減的預算都是建設經費，國民黨不接受，更要求市府應做好地方建設，國民黨要刪的是活動與宣傳經費、新增科目、增加的出國預算等。

楊正中說，市府宣傳預算合計高達4億元，「做得好何必要宣傳，做不好宣傳又何用」；另外，明年新增科目達20億元，出國預算也比今年增加786萬元。

民進黨團總召何文海則表示，40億元中，本預算為14億元，民進黨團要求除了委員會刪除的3億多元，其他的10億元應由市府統刪。民進黨議員范淞育也說，國民黨連委員會通過的預算都要刪，這種方式是不尊重委員會。

由於協商一直沒有結果，李中在進入第二次政黨協商時表示，若無法達成共識，就協商到下午5點，總預算留待明年過年後再審。