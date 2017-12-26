拉高圍牆說挨批 柯文哲：還是支持

2017-12-26 14:43

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市陳抗活動多，一年多達上千場，台北市長柯文哲日前拋出「圍牆拉高說」，認為行政院、立法院等中央部會的圍牆、鐵欄杆應該加高，避免耗費警力當人肉圍牆，言論一出引發社運界反彈，對此，柯文哲今天回應，遊行當天就耗掉超過3000警力，從早上到半夜，警察已經累到受不了了，網路上也出現警方抱怨聲浪，因此還是要從硬體改善，減少警力損耗。

柯文哲「圍牆拉高說」一出引發外界議論，不少團體大酸乾脆改到監獄辦公，請軍隊保護，柯文哲上午出席內湖行動市政會議後受訪指出，反勞基法修法遊行當天就耗掉超過3000警力，從早上到半夜，警察已經累到受不了了，網路上也出現警方抱怨聲浪，因此還是要從硬體改善，減少警力損耗。

柯文哲指出，前幾天反勞基法修法大遊行後召開檢討會，當時比較精準的字眼是「物理阻隔」，柯也批評媒體「聳動」，他說物理阻隔不是像監獄般的高牆，像張榮發基金會的圍牆就做得很好看，他查過，遊行當天幾千名警力從早上耗到晚上，如果硬體可以改善，可以減少警力使用，他還是支持。

柯文哲對於近日勞團上街抗議，態度一直相當冷淡，昨更脫口「鬧夠了，該驅離就驅離」，對此柯文哲今天「澄清」，人民有陳抗的自由，但躺在幹道上1分鐘、2分鐘，就當作是KUSO，大家笑一笑就好了，但你要從晚上6點搞到午夜12點，警察已經疲於奔命了，有時候到一個程度，作為行政首長還是要處置。