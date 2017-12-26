新護照誤植》一航廈當初就是仿杜勒斯機場設計

桃園國際機場第一航廈完成於1979年，仿效杜勒斯國際機場的設計理念，兩者外觀相似，側面看起來像飛揚的雙翼。圖為桃園國際機場第一航廈舊貌。（民航局提供）

2017-12-26 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕外交部新版護照圖樣疑誤植美國杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）引發爭議，事實上，1979年落成的桃園機場第一航廈，就一直被認為是在效仿杜勒斯國際機場設計。

華盛頓杜勒斯國際機場在1962年建成，由著名的芬裔美籍建築設計師沙里寧（Eero Saarinen）所設計，大樓為懸索屋頂，寬45.6公尺，長182.5公尺，鋼索上鋪屋面板，鋼索中部下垂，形成自然的凹曲線形屋頂，屋面向上翻起，具有動勢，側面如飛揚雙翼，大廈線條優美，形式窈窕，顯得十分自然。

杜勒斯國際機場的設計理念也被桃園機場所仿效，桃園國際機場第一航廈完成於1979年，由華裔結構專家林同棪（T. Y. Lin）所設計，屋面部分一樣以曲面造型設計，與杜勒斯機場外觀相似，側面看起來像飛揚的雙翼，還因此引來抄襲的批評。

在日本知名建築師團紀彥的操刀下，一航廈在2010年開始翻新，延伸了原先翹起的屋頂，以飛行中的巨大鳥翼為設計概念，融入東方傳統的大屋頂意象，鋼構骨架排列法也使得建築結構更為穩固，重新塑造桃園國際機場的意象。

據《聯合新聞網》報導，有桃園機場員工直言，指從內頁圖案的塔台來看，塔台形狀較方扁，但桃園機場塔台不論是現有的還是正在興建的都成圓柱狀，應不是桃園機場塔台，而是杜勒斯機場，過去2個機場圖案就常常被誤用。