文大生聲援李明哲 綁黃絲帶籲正視人權侵害

文化大學學生發起活動聲援人權工作者李明哲，李妻李淨瑜（右）也到場發言，宣讀寫給你明哲的信，充滿柔情與感傷。（活動發起人楊同學提供）

2017-12-26 13:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕人權工作者李明哲遭中國判「顛覆國家罪」，侵害台灣公民人權及言論自由，文化大學學生發起「我們都是李明哲」串聯計畫，並選在校旁行道樹上綁黃絲帶，替李明哲祈福聲援，呼籲更多人響應，盼「明哲無罪、望你早歸！」

「我們都是李明哲」串聯計畫發起人楊同學表示，李明哲跟妻子李淨瑜都是文化校友，2人在校內相識，並開啟人權工作，希望藉由活動回顧歷史，過去許多如同李明哲一樣的政治良心犯受難、奉獻，疊加出人們口中的「人權」，也因沒經歷過白色恐怖，因李明哲事件而被喚醒並反思。

而為了聲援，參與的文大生也紛紛戴起李明哲的面具，象徵「我們都是李明哲」，學生說，如果我們無法解決為何中國可以非法逮捕審判，並以顛覆國家政權的罪名來剝奪台灣公民人身自由、言論自由，那未來我們都可能遇到類似的事情，大家都可能是下一個李明哲。

李淨瑜也到場，哽咽宣讀寫給李明哲的信，回想年輕歲月，感受刺骨寒風，但決不放棄希望，感謝聲援的文大學弟妹，同時提到，追求理想勢必是一條坎坷的路，但不論路多坎坷，絕對值得，否則人生無別種意義，語末留下依舊不知丈夫被關押在何處的無奈。

學生最後在文化大學校門入口前的「仇人坡」旁行道樹，綁上象徵等待親友回家的黃絲帶，替李明哲祈福，並高喊：「明哲無罪，望你早歸」口號，並呼籲各界共同聲援；楊同學表示，目前已有台灣大學、輔仁大學、東華大學等學生主動來聯繫，盼未來讓串聯聲援行動更加擴大。