「衡酌雷倩誠意」 黨產會暫緩凍結婦聯會財產

2017-12-26 13:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對婦聯會財產案三方協商，內政部表達願給婦聯會新任主委雷倩「一點時間」內部溝通，尚未簽署行政契約。行政院黨產會原排定今委員會議討論是否認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結其財產，但面對新情勢，黨產會今會中決議暫緩討論。

黨產會會後指出，針對婦聯會主委雷倩懇切的要求，希望能再給予一段時間與內部溝通，因此黨產委員會衡酌雷倩處理本案展現的誠意，同意暫緩討論。

黨產會表示，希望雷倩能在最快的時間內回應社會期待，黨產會也會密切觀察後續情事發展，如有需要不排除加開臨時委員會討論。