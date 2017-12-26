接見日本參議員 總統：盼台日共同開拓新南向市場商機

2017-12-26 13:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見日本自由民主黨參議員瀧波宏文（TAKINAMI Hirofumi）一行，她期盼日本能夠繼續支持台灣，讓台灣和世界攜手合作，共同解決問題。

蔡英文總統致詞時表示，非常歡迎日本自民黨參議員訪賓來台，尤其是台灣女婿瀧波宏文參議員，他多年來熱心推動台日國會及地方交流，在外交上也為臺灣仗義執言，總統對此表達誠摯謝忱。

蔡英文指出，日本是台灣重要的經貿夥伴，今（2017）年11月在東京舉辦的臺日經貿會議上，雙方簽署了《台日關務合作及互助協定》和「台日文化交流合作瞭解備忘錄」，深化雙方合作關係。

蔡英文說，台灣目前正積極推動「新南向政策」，政府希望加強與東南亞及印度間的關係，也期盼和日本在經貿、科技、以及文化等領域加強合作，共同開拓新南向市場商機，創造互惠互助的新合作模式，她也請訪賓們回國後，能夠給予台灣更多支持，協助台灣加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP），也儘快與台灣展開雙邊經貿協商，讓臺日合作關係更加穩固。

蔡英文認為，東亞是世界經濟發展的重心，維護亞太地區的安全和穩定台灣責無旁貸。台、日共享民主自由等基本價值，她希望未來雙方也可以加強安全戰略上的合作關係，共同維護區域的和平穩定。

此外，蔡英文也提及，台灣作為國際社會一員，擁有貢獻全球的技術及實力。為了呼應聯合國永續發展目標（SDGs），臺灣今年發表了第一份國家自願檢視報告，也持續努力擴大國際參與。

最後再次感謝日本政府多次公開表達支持台灣的國際參與，也期盼日本能夠持續支持台灣，讓台灣和世界攜手合作，共同解決問題。

訪賓一行尚包括由瀧波參議員夫人瀧波史織（TAKINAMI Shiori）、參議員吉川有美（YOSHIKAWA Yumi）、小鑓隆史（KOYARI Takashi）及小野田紀美（ONODA Kimi），由外交部主任秘書蔡明耀陪同晉見總統。