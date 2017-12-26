外交部堅稱護照沒誤植 網友：一航廈怎看得到塔台？

桃園國際機場第一航廈舊貌。（民航局提供）

2017-12-26 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕外交部領務局近期推出第二代晶片護照（e-Passport），傳出內容印刷有誤，竟在護照內頁出現美國杜勒斯國際機場（Dulles International Airport），外交部雖澄清是護照所用是「百分之一百台灣風貌」，有網友則質疑桃園機場一航廈為何多出塔台？

外交部領務局昨天開始開放民眾申請換發第二代晶片護照，並全面更新護照內頁圖案，納入台灣各縣市特色景點地標及風土民情等主題，以展現「活力台灣」風貌，但卻被眼尖的網友發現，第5頁的底圖疑似為美國杜勒斯國際機場照片，揶揄表示「外交部很棒，正式宣告台灣成為美國第51州了」。

外交部公眾會副執行長歐江安今天出席外交部例會，回答媒體提問時強調「絕對百分之一百是台灣風貌」，稱第二代晶片護照製作過程非常嚴謹，內頁圖案是台灣各縣市具有特色景點的地標，以凸顯台灣特色的風土名情，對於網友質疑，歐江安說，塔台雖很相似，但其實每個機場的塔台都蠻像，強調「絕對百分之一百是台灣風貌」。

不過有網友貼出杜勒斯機場與一航廈的照片跟護照內頁做比對，桃機一航廈右邊是平的，而杜勒斯則有好幾排直立結構，差異明顯，而從一航廈也看不到塔台，許多網友紛紛表示：「所以我說那個塔台呢？」「隨便問任何一個在機場工作的人都會告訴你那張圖絕對不是桃機」、「外交部根本沒看圖吧，設計上說桃機就桃機了。」