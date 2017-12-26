內湖交通無解？柯：不要幻想會1、2、3變好

台北市長柯文哲26日前往內湖區公所，主持內湖區行動市政會議，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2017-12-26 12:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕內湖交通問題難解，台北市長柯文哲上午表示，不要幻想單一事件一、二、三全部變好，但積小勝為大勝是他的政治理念，不做就什麼都沒有，這裡改善5%、那裏改善10%，就會不斷精進，不過最終還是要靠公共運輸解套。

市長柯文哲上午出席內湖區行動市政會議後，再談內湖交通問題。柯表示，他發現在內湖的推動的交通改善計畫，最有成效的是瑞湖路，車流量下降了85%，其他地方則是頂多改善5%、13%或18%的車型速度，平均只有10%上下，對民眾來說沒有什麼感覺，不過累積起來還是有用，因此要持續改善，大規模的長期規劃也在進行。

由於港墘路（洲子街至瑞光路）西側道路拓寬工程今完工，但壅塞情後仍嚴重，柯對此說，不要幻想單一事件，一二三全部變好，積小勝為大勝是他的政治理念，不做就什麼都沒有，有做就這裡改善5%，那裡改善10%，不斷精進，不過最後來是要靠公共運輸。

柯文哲指出，現在台北市除了淡水線文湖線，現在最東邊還少一條南北向，評估過，要靠一條南北向把這些橫向的全部接起來很重要，現在已經撥預算做評估，再過幾個月評估會出來，台北市的前瞻計畫最重要就是這條。

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