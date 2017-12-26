印尼女華僑變人球 在台當30年黑戶

國民黨立委陳學聖舉行「又見印尼華橋變人球」記者會，指印尼女華僑在台當30年黑戶，他說，政府應站在重視人權的立場，用特赦的方式，處理相關案例。（記者王藝菘攝）

2017-12-26 11:06

〔記者林良昇／台北報導〕60歲印尼華僑周春蘭，在30年前印尼排華運動時到台灣與陳姓男子結婚，但遲未取得任何身分，沒有健保等任何保障，周女今年主動跟移民處投案，希望結束黑戶人球的日子，國民黨立委陳學聖表示，政府應站在重視人權的立場，用特赦的方式，處理相關案例。

陳學聖今與周春蘭在立法院召開記者會，揭露印尼華僑在印尼排華運動時來台結婚後成人球的案例；陳學聖說，周春蘭在民國76年碰到印尼排華運動，當時為了保命，到台灣透過媒人介紹嫁給陳姓男子，生了2個兒子，但周春蘭30年來，沒有印尼、沒有中華民國身分。

陳學聖指出，周春蘭曾於民國101年向總統府陳情，希望能返回印尼探視其母親，但事情未解決，近幾年周春蘭身體狀況欠佳，無力支付醫療費用，周春蘭於今年主動跟移民署投案，希望政府以重視人權的立場，用特赦的方式處理。

周春蘭情緒略顯激動地說：「人家看一次中醫只要120元，我看一次要950元」，也提到她住院11個月，要花100萬元台幣，差一點去自殺，她只希望在台灣有身分證，能有健保看醫生；周春蘭兒子則說，家中情況不佳，希望社會給他們一點幫助。

內政部國籍行政科科長蘇誌盟指出，查閱戶籍資料，確定周春蘭具有中華民國國籍，是無戶籍國民；內政部戶政司戶籍行政科科長潘營忠則表示，無戶籍國民回到台灣後，完成居留許可後，取得身分證是最後一步。

移民署移民事務組副組長尹育華表示，法律適用首先要確定周春蘭的身分，把她的身分合法化，如果確認是無戶籍國民的話，外交部可以給予無戶籍國民護照，讓周春蘭先返回印尼，結束她在台灣逾期居留的狀況，再回到台灣處理後續。