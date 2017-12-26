今年各部會被監院彈劾人數 教育部居冠

2017-12-26 10:55

〔記者李欣芳／台北報導〕公務員違法經商，被監察院抓包。監察院長張博雅今天上午表示，今年截至昨天為止，監院共通過27件彈劾案，共彈劾32人，大部分是違反「公務員服務法」有關經營商業或投機事業的規定，共12人，佔37.5%，被彈劾人數各機關排名，以教育部及所屬機關8人最多，其次為國防部及所屬機關5人，再來是法務部及所屬機關2人，很多是擔任行政職務，又有商務兼職。

張博雅說，希望各機關首長加強向所屬人員說明及宣導，避免讓民眾對公務員有不專心於公務，或紀律鬆散的不良觀感，而嚴重損害政府的信譽。

張博雅今天上午率監委赴行政院年度巡察，行政院長賴清德會同多位各部會首長接受詢答。張博雅說，監察院是依監察法等相關規定辦理本次的巡察。

其次，在糾正案方面，張博雅說，監察院各委員會截至昨天為止，糾正案共通過99案，計159案件，因同一糾正案有2個以上機關，行政院及所屬各機關總計被正106案次，其中內政部、國防部。法務部及經濟部所屬機關13案次最多，其次是教育部及所屬機關12案次，交通部、農委會各7案次。

張博雅說，無論通過糾正案的數量與案次都比去年高出許多，達20％以上，她能重視行政院及各部會對於監察的糾正案，積極檢討改善，促使行政機關的施政能適法適當，更臻完善，沒被糾正的機關也能引以為鑑。

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