選舉紛爭不斷！民進黨宜縣黨部主委無限期請假

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財，突然從今天起，以個人因素「無限期」請假。（資料照）

2017-12-26 08:05

［記者游明金／宜蘭報導］明年底五合一選舉，民進黨宜蘭縣初選紛爭不斷，黨內整合亦未完成；在此時，縣黨部主委林進財突然從今天起，以個人因素「無限期」請假，並指定「接班人」由執委吳和信代理，吳是立委陳歐珀輔選大將，請假動機引起揣測。

民進黨宜縣黨部陸續完成三星、冬山、員山等鄉鎮市長初選提名，卻因民調作業方式引起質疑，甚至造成落敗者反彈，黨部無法完整說明，黨內整合一直是個問題；目前提名作業仍在辦理中，縣議員才剛完成登記，有多個鄉鎮市仍待協調，也有鄉鎮市無人登記，須徵召參選。

明年初，還有縣長提名的重頭戲；陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝參選意願強烈，代理縣長陳金德雖未鬆口，但評估參選機率高；黨部要扮演公平、公正、公開的平台，提供明確遊戲規則才能服眾。

林進財戰鬥力強，日前為礁溪市地重劃案，單挑國民黨前議長張建榮，質疑是否有不當利益？砲火猛烈；黨部昨天才公布五合一首波鄉鎮市長與村里長、代表提名；沒想到昨晚，林進財就簽了請假單PO在縣黨部執委的群組。

請假單寫著「向執委會報告：本人林進財因個人因素，訂於106年12月26日起請假，請假期間，縣黨部關黨務及會議主持工作，將委由吳和信執委代理，敬請執委會同意，請假人林進財。2017.12.25」

消息傳出，引起民進黨譁然，有人抨擊林進財臨陣脫逃，不負責任，乾脆「請辭」算了；也有人批評，林進財竟能指定「代理人」，吳和信是陳歐珀的輔選大將，把黨部拱手直接送給陳歐珀陣營，怎麼奢求提名作業公平，「請假」之事充滿算計，不利於未來黨的團結。

不過，也有不同聲音；林進財力主礁溪市地重劃案公辦，但議會表決結果，只有6票支持導致預算被刪；民進黨有13席議員，黨部無指揮權力，還有黨內提名紛爭，也讓林進財心灰意冷決定「不如歸去」。林進財請假後，電話一直未接，目前無法取得他的說法。