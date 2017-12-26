亡父遭辱罵「短命」 李新之子： 深感不齒與憤怒

2017-12-26 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市體育總會週一被揭公文中竟明文指前局長洪嘉文「無擔當配合少數短視（且短命）的無知議員運作」，讓體育總會在議會審查遭全數刪除。內容暗指當時刪除預算的已故議員李新，引發爭議。李新之子李柏毅25日晚間表示，對此行徑「深感不齒與憤怒」。

李柏毅在臉書指出，「針對台北市體育總會以不當言詞於正式公文中羞辱先父之事，柏毅對台北市體育總會萬年會長呂威震為圖私利、挾怨詆譭我父親之行逕深感不齒與憤怒。」

他表示，公文內容只見對李新的惡毒咒罵，「內容毫無對事論理之態度，並且完全無視議會的專業」，並指出體育總會的主事者已明顯不適任。

李柏毅說，他無比不捨李新百日未屆就要受此侮辱，對此予以最嚴厲譴責，「並保留法律追訴權，要求該會正式道歉、且對此正式公文發出之相關人士予以具體究責、盼各界共同對這樣的行為給予最深譴責。」

北市議會教委會週一審議體育局預算，非隸屬教委會的議員應曉薇列席發言，出示台北市體育協會12月8日發文給北市體育局公文，明文指前局長洪嘉文「無擔當配合少數短視（且短命）的無知議員運作」，繼而讓體育總會在議會審查遭全數刪除。由於暗指當時刪除預算的已故議員李新，遭委員會炮轟藐視議會。