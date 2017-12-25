陳水扁弔祭柯建銘母 自曝兩家結緣36年

前總統陳水扁在12月17日前往新竹弔祭民進黨團總召柯建銘98高壽逝世的母親，並在LINE群組張貼照片，回顧兩家長達36年的交情。（記者曾韋禎翻攝）

2017-12-25 21:45

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘的母親在11月26日以98歲高齡過世，前總統陳水扁曾於12月17日前往弔祭，並在群組透露兩家自1981年就結緣至今。

據轉述，陳水扁在12月17日特地前往新竹市柯宅弔祭柯建銘的母親柯陳彩娥，當天還在LINE群組分享兩家人結識的過程。

陳水扁以非常平順的筆調表示，柯建銘的胞兄回想，在扁於1981年首度參選台北市議員時，第一場在榮星花園舉辦的造勢大會，柯大哥專程從新竹北上加油打氣，還在場巧遇柯爸爸。

陳水扁也回憶，1986年蓬萊島案發生後，他因不服判決而發起「一人一元、輪椅行軍」，來到新竹的當晚，募款箱有1/3的捐款都是柯建銘兄弟貢獻的。

陳水扁大讚，柯建銘是民進黨團最資深的8連任立委；從他擔任總統任內至今，歷任民進黨團幹事長、總召，長達15年，是國會運作的活字典。姑且不論資歷、能力、經驗，論資排輩未能榮任立法院長，毋寧不是國家的一大損失。

由於柯建銘在母喪期間仍全心關注立法院的一舉一動。陳水扁最後讚嘆柯遭逢母喪，仍戮力從公，讓立法院順利通過多件重大法案，令人感佩。