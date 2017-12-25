李新亡故竟遭辱罵「短命」 北市體育總會公文荒腔走板

2017-12-25 20:56

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議會教育委員會今審議體育局預算，出現意外插曲！國民黨議員應曉薇列席發言，出示台北市體育總會12月8日發文體育局，公文中竟明文指前局長洪嘉文「無擔當配合少數短視（且短命）的無知議員運作」，繼而讓體育總會在議會審查遭全數刪除。由於暗指當時刪除預算的已故議員李新，遭委員會炮轟藐視議會。記者致電台北市體育總會，目前尚無法取得聯繫。

市議會教委會今審議體育局預算，其中1筆新增「辦理體育團體申請體育活動等相關業務協助查核工作」300萬元，備受討論。教委會認為，該筆費用「借屍還魂」，與之前遭刪的預算，除了預算科目更名外，其餘並無二致，內容不外乎把發放各體育團體補助款的審查工作外包，又長期交由體育總會處理，促使其權力日益擴增，甚至傳出舞弊情形，才會遭議會刪除。

離譜公文竟諷李新「短視、短命、無知」

審議過程出現一筆意外插曲，非隸屬教委會的議員應曉薇列席發言，出示台北市體育協會12月8日發文給北市體育局公文，說明「106年全國運動會獎勵金」如何有效運用，上頭寫道「在貴局洪前局長主導下，無視台北市體育總會與體育局在體育運動推展上，長期合作與分工的夥伴關係，無擔當地配合少數短視（且短命）的無知議員運作下，打破全國慣例，讓北市體育總會推展運動的預算，在議會審查遭全數刪除」。

教委會認為，此言暗指當時刪除預算的已故議員李新，遭委員會轟藐視議會，應曉薇說，這種回文荒腔走板，刪除預算就要被說短命？教委會召集人、國民黨議員吳世正說，看到這種字句，實在無法忍受；民進黨議員王威中說，不當字眼非常不尊重議會，議會都是秉持專業討論預算去留。

至於該筆編列300萬的預算，吳世正說，只是換名義再來一次；議員陳孋輝說，「這樣真的不行，你們是體育局，世大運都辦完了，執行很多千萬預算，辦理查核發放補貼卻做不來？是想要回到體育處的階段嗎？」最後委員會決議刪除該筆預算。

體育局輔導管理科長藍嘉蘋強調，上一屆預算被刪除後，隨即著手修法，不讓特定團體辦理業務，避免外界疑慮；選擇委外不外乎是既有人力不足，且只是委請行政協助處理，最終審查權還是在體育局手上，也開放所有團體參與，絕無限定特定對象。至於體育總會的發言，藍說，其為人民團體，體育局不予評論。