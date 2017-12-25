柯文哲提建高牆因應陳抗 民團轟威權心態

2017-12-25 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（24）日召開《勞動基準法》陳抗維安檢討會，對於日前勞團上街抗議，他覺得，應拉高中央政府圍牆取代大量警力，此話一出，隨即遭社運團體批評威權思想、令人失望。

綜合媒體報導，柯文哲昨日親赴北市警局召開《勞基法》陳抗維安檢討會，會中表示，應檢討陳抗申請路線的核准，重新訂定SOP（標準作業程序）。

柯文哲認為，每遇陳抗，中央政府就被迫出動大量人利當盾牌，此舉將影響到交通與治安；柯文哲建議應改善硬體部份，如拉高圍牆鐵欄杆等，像行政院聯合辦公大樓、立法院的圍牆「不可以一翻就過去」。

對於柯文哲認為應拉高中央單位圍牆一說，據《聯合報》報導，台灣水資源保育聯盟發言人陳椒樺表示，柯文哲肯定沒抗議過，不了解抗議的人的需求。陳椒樺建議，應先了解人民為何陳抗，而非討論如何築起高牆，這不是民主政治的好表現，認為柯文哲做為台北市長，有這種思維很可惜。

地球公民基金會顧問蔡中岳也表示，與其加高門牆，不如把門打開，只要政策公開透明，讓社會參與討論，就不會有這麼多陳抗。蔡中岳質問，把人民擋在外面，跟封建、威權時代有何不同？並認為民選的首都市長連基本概念都沒有，「讓人失望」。

柯文哲競選台北市長時的主軸為「愛與擁抱、推倒高牆」，沒想到如今卻擁抱高牆，令許多人不與苟同。