七首長空污會議 小花的提議 讓涂醒哲笑不出

中部七縣市首長及祕書長20日齊聚一堂召開空品聯繫會議，出席人員有：彰化縣祕書長賴振溝（左起）、南投縣祕書長洪瑞智、嘉義縣長張花冠、台中市長林佳龍、雲林縣長李進勇、嘉義市長涂醒哲及苗栗縣副縣長鄧桂菊等七人。（資料照，記者廖耀東攝）

2017-12-25 19:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕中部空污問題嚴重，台中市長林佳龍廿日領銜雲嘉嘉等七縣市首長會議。不過一場研商對抗空污的會議，卻意外掀起爭議的「嘉嘉縣市合併」問題，導致嘉義縣長張花冠與嘉義市長涂醒哲會中一度交鋒。

「七縣市空品治理聯繫會議」日前在台中市政府登場，出席縣市首長包括林佳龍、雲林縣長李進勇、嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲；苗栗縣則派副縣長鄧桂菊；彰化縣、南投縣分別派秘書長，由賴振溝、洪瑞智出席表達意見。

據悉，會中討論到「空污基金的地方分配比例」問題時，張花冠忍不住當場抱怨，直指除了嘉義縣，此次與會的中部縣市境內，都有所謂「固定污染源」，但嘉義縣內沒有重大工業，並無固定污染源，卻因中部污染團隨季風南移，讓位處下風處的嘉義縣深受其害，因此在提撥經費上，更應給嘉義縣「多照顧」。

李進勇此時則開玩笑接話，表示「如果嘉義縣市合併，就沒有這個問題了！」重提曾喧騰一時的嘉義縣市合併話題，讓與會人士哈哈大笑。

過去力主嘉義縣市合併的張花冠聽聞李的回應，則隨即附和「我贊成！」

不過，李進勇的玩笑話，卻讓過去曾主張「絕對不贊成嘉義縣市合併」的涂醒哲笑不出來、神情尷尬。涂醒哲隨即解釋：「就算嘉義縣市合併，分配額也不會比較高！」一度與張花冠交鋒。

張花冠力主嘉義縣市合併，曾以雞蛋的「蛋白」、「蛋黃」，形容縣市不應被迫切割，「蛋黃、蛋白一起吃比較營養」，她更曾多次在民進黨中常會中拋出縣市合併構想。

今年九月張花冠與民進黨立委陳明文鬧內鬨，從地方鬧到中央，也有矛頭指向張花冠有意嘉義縣市合併，延續自己的政治生命。對此涂醒哲則說，不贊成嘉義縣市合併，還直言「這是回頭路」！