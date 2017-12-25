捐？不捐？辜嚴倬雲：面對壓迫 怎可內部先軟弱？

2017-12-25 18:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕婦聯會昨召開臨時常委會，新主委確定由雷倩出任，辜嚴倬雲今再度發表聲明，指出捐出部分婦聯會資產，本來就是婦聯會優先考量方案，內政部及黨產會的協商過程中也提出此案，但是希望將促轉條例通過的影響考慮進去，以免日後生變，成為協商破局的主因。

辜嚴倬雲指出，捐出部分婦聯會資產，本來就是婦聯會優先考量方案，事實上，在和內政部及黨產會的協商過程中，本來就已提出此方案，只是她希望必須將促轉條例通過的影響考慮進去，以免日後生變，這也是當天律師代表向內政部長葉俊榮表達協商破局的主因。但是當然全捐方案，在內政部是有不同意見存在的。

而外傳此次臨時會又分為「鷹派」的辜家勢力及「鴿派」的婦聯會勢力，辜嚴倬雲也對此嚴正表示絕不屬實，由於大家對各種方案的影響及風險看法不同，多次的內部會議只是為了尋求常委間的最大共識，這表示婦聯會不是「一言堂」。

辜嚴倬雲：在辜家「所有事都是我說了算」

辜嚴倬雲表示，自己確實不願在協商出現結果前就先簽署公文，發放內部員工優退薪資，因為她認為，在面對外人壓迫之時，怎麼可以內部先軟弱？但是婦聯會已在協商時，將員工優退作為必要條件之一，也得到同意。

辜嚴倬雲更澄清，在辜家裏面，「所有事都是我說了算，只有我來管我的家人，不會有我的家人來幫我做決定的事情發生，在美國就醫期間，家人充其量只是協助轉達意見，和在網路設備上協助我和婦聯會聯繫罷了。」