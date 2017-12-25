蔡英文訪新竹市 肯定林智堅漂亮政績

2017-12-25 18:19

［記者洪美秀／新竹報導］總統蔡英文今天到新竹市長和宮上香祈福，適逢林智堅就職3週年，蔡英文說，林智堅3年來的努力大家有目共睹，不僅翻轉新竹市且越來越幸福，她允諾全力支持竹市的建設經費，包括大車站、輕軌及棒球場拆除重建，明年都會逐步進行，請大家像3年前一樣繼續支持林智堅，2018、一起幸福。

蔡英文說，3年前的市長選舉，竹市被列為艱困選區，當時林智堅面對黨中央的詢問，沒有推辭地承擔責任，事實證明，他是有能力及有堅定意志的人，3年來，新竹市翻轉、也進步了，市民的選擇讓新竹市變得不一樣，她也呼籲市民明年繼續支持林智堅，讓新竹市更好。

蔡英文也承諾，只要市長認為是對市民好的，是重要的建設，中央都會全力支持，因為「幫新竹」的概念，地方與中央是一體的，一定會讓新竹市更具發展力。

蔡英文也提到，改革是政府的責任，但有時也會造成某些人不舒服，但政府不會因為這樣就放棄改革。同時今年經濟條件變好了，政府會持續改善經濟條件，創造更多青年就業機會，帶動及提昇台灣產業。

林智堅則說，3年前當上市長的第1天，他帶領市府團隊造夢，「我們敢夢、築夢和圓夢」，努力為城市創造幸福，第1年打地基，第2年規劃，如今滿第3年，已漸具成果，每每「建設風起，進步新竹」的白色圍籬打開後，市民都可感受到城市進步的驚喜。

很多人對新竹的蛻變，都會問「市長，我們有這麼多建設，錢要從哪裡來？」林智堅說，他很感謝總統蔡英文和立委柯建銘，3年來，中央核定新竹市的建設經費已超過90億。

林智堅分享與蔡英文間的溫馨故事，他說，有次餐敘最後，總統蔡英文特別告訴他，「智堅，加油，你有任何需要，不要客氣，告訴我們，我們都會來協助你。」，讓他更有打拚動力。

林智堅說，市府團隊就是「幫新竹」的人，3年來，從上下班的交通整頓、路平專案與停車場再生讓市民生活有感，青青草原、新竹漁港的再造，一座座公園的升級和4公里新竹之森的串連，下班後市民不再只有公司到住家的距離，城市多了許多可以放鬆、喘口氣的場所，城市變得乾淨有色彩，市民喜歡留在竹市，更對城市有了光榮感。

接下來，林智堅說，新竹公園、動物園、隆恩圳和將軍村再生，兒童醫院BOT簽署和兒童探索館等計畫，都會在明年落實，他將與市府團隊和市民一起邁向幸福的2018。

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