台中明年預算 初步刪40億元

台中明年預算初刪40億元，實際刪減項目因議事延宕，明天做最後確認。（記者黃鐘山攝）

2017-12-25 17:43

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市明年度總預算數1301.86億元，附屬單位預算數622.26億元。市長林佳龍今日與議會各黨團協商，初步決定刪減本預算14億元，附屬單位預算26億元，合計40億元，實際刪減項目明天確定。

台中市總預算案歲出1301.86億元，各項支出中，以教育科學文化、經濟發展、社會福利等為重點；歲入1103.16億元，主要來源自稅課、補助收入等，附屬單位預算數622.26億元，歲出歲入差短198.7億元，全數以賒借收入彌平。

市議會討論預算案，上週五進行政黨協商，國民黨主張刪除50億元，市府和民進黨無法接受，協商破局。今日上午進行二讀會前，議長林士昌邀集市長林佳龍與各黨團協商，初步達成共識，本預算刪減14億元，附屬單位預算26億元，合計40億元。

至於實際刪減項目，由市府自行調整，原定今日下午二度召開政黨協商確認，不過議事延宕，議長林士昌宣布明天再議。國民黨團書記長李中說，將再確認刪減的各項科目，以免市府對外宣稱都是「國民黨刪的」，且刪減部分明年度不得再辦追加。

民進黨團總召何文海表示，上週五政黨協商，國民黨要求刪除50億元，協商破局，今日再次協商，國民黨要求刪減出國、委外、廣告費14億元，附屬單位26億元，相較今年本預算刪除10億元，附屬單位刪除29億元，還多1億元。但民進黨團成員26位，未超過議席半數，對協商結果深感遺憾。