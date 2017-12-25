緊追慶富案 黃國昌再爆前金管會幫忙喬貸款

立委黃國昌再拿出資料，點名前金管會主委李瑞倉幫忙慶富「喬」銀行貸款。（記者王孟倫翻攝）

2017-12-25 17:07

〔記者王孟倫／台北報導〕持續緊追慶富案的立委黃國昌，今天再度拿出資料在立院財委會爆料，慶富公司在去年12月29日寄電子郵件給李瑞倉（時任金管會主委），請求解決慶富遭遇的困難，當天金管會主委室就交辦銀行局準備談參資料，痛批金管會淪為「喬貸款中心」！

從慶富案爆發以來，黃國昌多次緊咬前金管主委李瑞倉，近一個多月，皆以慶富案為質詢主題，高分貝痛批與質疑李瑞倉涉及包庇圖利慶富公司。

黃國昌先在10月下旬點名李瑞倉2013年擔任高雄銀行董事期間，包庇慶富子公司慶陽聯貸案；接著，在12月上旬再爆料，李瑞倉於今年1月擔任金管會主委期間，親自主持會議幫慶富公司喬貸款。

李瑞倉當時回應說，「要接見慶富之前，並不知道要談有關聯貸案問題」，他也當場要求慶富自己跟銀行談，因為金管會不能也不可以介入任何貸款。不過，黃國昌今天在立院財委會拿出最新資料，抨擊「李瑞倉明明事前就知情，根本還在騙」，「前金管會介入幫慶富喬、銀行團退回5.5億元備償金。」

黃國昌說明，慶富早在去年12月29日即發電郵給金管會「主委室」，郵件中明確表達該公司目前「遭遇困難」（指聯貸案），李瑞倉怎會事先不知情？況且，李瑞倉辦公室馬上交辦銀行局。他抨擊，「金管會主委可以喬貸款嗎？這不是圖利，甚麼才叫圖利？」

對此，金管會主委顧立雄表示，從當時會議紀錄看，在前主委李瑞倉應沒有介入個案，有守住這個分寸;銀行局官員也澄清，銀行必須遵守授信原則放款，金管會絕對沒有替任何業者「喬」貸款，而是請業者自己向銀行洽談。