礦業法修法審議 傅崐萁、蕭美琴說明立場

花蓮縣長傅崐萁今早在就職八周年感恩會上主動提到水泥產業對東部就業的重要。（記者王錦義攝）

2017-12-25 16:49

〔記者王錦義／花蓮報導〕立法院經濟委員會今審查《礦業法》修正草案，花蓮縣長傅崐萁今早在就職八周年感恩會上說，水泥產業在過去中央政策下產業東移，創造了許多就業機會，要了解這些產業，是國家必須要有、甚至是國防有需要的，如今有企業願意支持地方、在地方納稅，當然要支持企業永續經營、在地生根。

傅崐萁在感恩會上主動提到說，對於長久照顧花蓮子弟、培育花蓮的在地企業表達感謝，過去隨著中央政府政策，讓產業東移，創造東部的就業機會，對環境當然有衝擊，但大家要了解，這些產業是國家必須要有的、甚至是國防有需要的，為地方創造非常多的就業機會。

而花蓮縣立委蕭美琴則在臉書上指出，今天正在經濟委員會審查礦業法，含各委員版本以及行政院的版本，花蓮各界都很關注，她上半年自己也有提修法版本，而質詢與逐條審查條文的時候，也參與討論並公開表達了許多意見，提了國家公園禁止探、採礦獲通過。她個人支持原基法和環評法精神需落實的態度，而整個礦業法討論中勞工工作、產業需求、環境保護和社會期待各方意見都會一併考量。

對於礦場存廢問題，蕭美琴提出落日的概念，她說，很積極瞭解世界各地礦場轉型的案例，包括溫哥華的布查花園、南非的舊礦區觀光、花蓮新城某水泥廠轉型做海洋深層水產業面臨的種種困境，在國人對環境保護要求更強烈的時代，為同時確保地方工作機會，尋求可行的轉型方案將是日後關鍵的工作，爭取一定的轉型期間，讓勞工不會立即失業，這是她認為對選區負責任的態度。

對於遭環團點名有收取遠東集團的政治獻金，蕭美琴說，民意代表選舉都需要錢是事實，而沒有從事營利事業或任何商業交易抽佣的民意代表，選舉時都需要靠來自個人及企業募款，相關規定都在政治獻金法中有所規範，也需依法申報監察院，一百萬的捐款是合法的捐款也依法申報，但外界關切募款是否影響政策主張？她認為有關礦業法審查期間的發言與討論，都是公開的記錄，可面對各界的檢驗。