頒發「國家永續發展獎」 賴揆誇讚企業推動綠能

行政院長賴清德25日出席「國家永續發展獎頒獎典禮」。（記者羅沛德攝）

2017-12-25 17:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德今日出席「國家永續發展獎頒獎典禮」致詞表示，國家永續發展獎代表國家級榮譽，各得獎者推動國家永續發展不遺餘力，更對國家社會極具貢獻，可說是實至名歸。

今年國家永續發展獎由弘光科技大學、南華大學、宜蘭慈心華德福教育實驗中學、太平洋崇光百貨、聯華電子公司、羅門哈斯亞太研磨材料公司、台灣世界展望會、雲林縣養殖漁業發展協會等單位獲獎。

賴清德指出，弘光科技大學是一所綠能學校，非常有計畫推動綠能發電，南華大學同時也是防災大學，太平洋崇光百貨打造綠色百貨和貫徹環保理念，在企業及國家永續發展上也多所貢獻，政府機關也有營建署和林務局，教育、企業及政府這三股力量持續前進，成為國家永續發展上的力量。

賴清德提及，行政院持續關注國家永續發展，行政院國家永續會上週也有開會，目前永續會發展方向深刻與聯合國永續發展目標結合，有7項目標、169項計畫，希望在2016至2030年間完成推動。

行政院長賴清德（前排左四）25日在環保署長李應元（前排右三）、行政院發言人徐國勇（前排左三）等人陪同下，出席「國家永續發展獎頒獎典禮」。（記者羅沛德攝）