朱立倫、周錫瑋比政績 致詞互別苗頭

朱立倫、周錫瑋同桌用餐，朱立倫還打趣說，媒體愛做「沒互動」的文章；左為議長蔣根煌、右為無黨聯盟總召蔡錦賢。（記者何玉華攝）

2017-12-25 16:28

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會今天舉辦歷屆議員聯誼餐敘，市長朱立倫與卸任7年的前台北縣長周錫瑋同台，兩人分頭與議員們寒暄問好、同桌並肩用餐、前後腳離開；入座時，朱立倫打趣向周錫瑋搭肩說，如果沒互動又會被媒體做文章，在媒體受訪前，還向周錫瑋說「我可不會幫你回答」，互動和樂；但前後上台致詞講政績，頗有互別苗頭、誰也不輸誰的味道。

朱立倫率先上台，他提到新北市這7年來的公共建設是歷史上做最多、投資最多的，除了捷運三環三線加速進行外，大橋和道路總共蓋了94條道路「歷屆不可能做那麼多」，增加467座新公園，「過去怎麼可能一年增加十幾座」。

還有對老人照顧的公共托老中心，照顧小孩的公共托育中心，都是全台灣最多的，還有國民運動中心「是過去沒有的」，包括污水下水道接管率從過去的30％到現在完成83％，新北市已是現代化的大都市。

周錫瑋則說，將近7年沒回到議會，今天回來沒有近鄉情怯，反而覺得跟老朋友、前輩見面，讓他可以「重溫舊夢」；提到他跟朱立倫從立法院到縣政府、市政府，過去經常在一起，記得自己剛當台北縣長沒多久，朱縣長（桃園縣長）打給他說，「現在你曉得當縣長不容易」，朱立倫就任新北市長時，「我也告訴他當市長不容易」。

周錫瑋進一步說，他在縣長任內，就是要讓台北縣升格直轄市，他曾向議會大會報告，台北縣不升格、統籌分配款沒有631億元，他就不競選下一屆縣長；「升格以後，我也沒有競選」，此時，台下一片笑聲，朱立倫也補充說，現在「統籌分配稅款還是沒有」。

周錫瑋話鋒一轉，所有建設都是一棒接一棒，污水下水道在他接任時是7.2％，他離開時是36％，到朱立倫做到80幾趴；還有公園，他把文化路中央的建築用地變成公園，朱立倫又做了許多公園。

最後，他說要幫新北市政府講幾句話，統籌分配稅款現在還沒修法，希望民進黨要積極一點，直轄市升格這麼久了，統籌分配稅法還沒有修，這樣市府一定會債台高築。