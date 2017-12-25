談促轉條例 馬英九：主政者好自為之

前總統馬英九出席2017「愛台灣高峰會」會，談促轉條例時，馬英九說：「人民眼睛是雪亮的，歷史的裁判是嚴峻的，希望主政者好自為之。」。（記者王藝菘攝）

2017-12-25 16:03

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今批評黨產條例、促轉條例對憲政造成衝擊，也違反法治國原則，「人民眼睛是雪亮的，歷史的裁判是嚴峻的，希望主政者好自為之。」

馬英九今出席台灣競爭力論壇學會舉辦的「愛台灣高峰會」，在致詞時談及憲法實施的歷史，強調台灣行憲70年來，台灣在推行民主政治已取得相當成果，而憲法這部根本大法，是蔣介石給國家重大的貢獻，為台灣往後幾十年政治發展，兩岸關係發展都找到重要依據。

馬英九表示，從去年黨產條例到最近通過的促轉條例都對憲政造成衝擊，法條內容也違反法治國原則，包括違反無罪推定、法律不溯及既往、個案立法、一事不再議、利益衝突應迴避等原則，還授權行政院可以成立組織，違反中央機關組織法。

馬英九認為，行政院設立的機關權限超越法院，超越台灣民主跟法治，侵害人民權利與利益，破壞朝野和諧，若追求正義的手段不正義，人民會反對，所有學法的人都很困惑，為什麼會有這樣的法律訂出來？

馬英九說，「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化」，9年前他上任時在就職演說引用這句話，「我一方面講給我自己聽」，要自己警惕，也講給全國公務員聽， 希望都能謹慎行使職權，沒想到他卸任才一年半，繼任者就打破了期待。

馬英九也說，政府已有處理轉型正義議題，用各種方式認錯、道歉、建紀念碑、回復名譽、訂國定假日等等，他的原則是面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛，當初設定的目標大部分都完成了，不需要訂促轉條例，若有零星案例，可交由司法機關處理。

馬英九強調，蔣介石在中國歷史上扮演重要角色，一定有功有過，後人面對歷史要就事論事，要功過並陳，還原歷史真相，才有轉型正義，「人民眼睛是雪亮的，歷史的裁判是嚴峻的，希望主政者好自為之。」