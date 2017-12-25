勞工天災假入法 7提案出委員會

2017-12-25 16:17

〔記者李雅雯／台北報導〕立法院社福衛環委員會今天下午2點半審查天災假入勞基法條文修正草案，召委、國民黨立委蔣萬安在近3點半宣布委員提案等七案審查完竣，併案擬具審查報告提報院會討論。

目前遇颱風侵襲時，宣布停班停課是依循「天然災害停止上班及上課作業辦法」，適用對象為政府各級機關和公、私立學校；勞基法中沒有明確規定，但大多民營事業單位都跟進讓勞工停班。民進黨、國民黨、親民黨等多位委員對於天災假入法提出勞基法條文修正提案，訴求天災假法制化。