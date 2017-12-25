嘉市明年度預算案三讀 被砍6億元

嘉義市長涂醒哲（左一）今三讀會後跟市警察局長詹永華（中）、市議員蔡榮豐（右一）說明討論。（記者王善嬿攝）

2017-12-25 16:35

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府107年度預算案今天市議會完成三讀，共刪減6億餘萬元、刪減比率4.43％，創市長涂醒哲上任3年新高。

三讀會後，涂醒哲與在場議員握手致意，隨後快步離去、婉拒採訪；市長室秘書蔡瑞堂說，等收到市議會公文再進一步說明。

市議會議長蕭淑麗定期會閉幕時致詞，嘉義市明年度預算歲入刪減2億481億元、歲出刪減6億836萬4680元，歲入歲出短差10億23萬320元；定期會開會期間，市議員出席相當踴躍，對預算案也提出許多意見並給市府官員充分說明，不過溝通、說明須加強。

蕭淑麗說，市議會此次審議預算，刪除沒有必要跟急迫性的預算，希望每筆預算都落實為民謀福，避免嘉義市債台高築，這才是負責任、市民之福的態度。

嘉市104年度原編預算數114億4千餘萬元，議會審議刪減3億3千萬餘元、刪減比例2.93%；105年度原編預算數118億7千餘萬元，議會審議刪減2億9千餘萬元，刪減比例2.53%；去年度預算原編130億4千餘萬元，議會審議刪減4億7千餘萬元、刪減比例3.61%；明年預算編列歲出137億4千餘萬元，刪減後131億3千餘萬元、刪減比例4.43%，原編預算數跟議會審議刪減數皆逐年攀升。