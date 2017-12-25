王炳忠律師聲請準抗告 請求發還扣押物

王炳忠搜索票上蓋有法官廖紋妤的印鑑章，只是墨色較淡，北院指用印效力與簽名相同，但王炳忠委任律師陳麗玲堅持兩者不一樣。（記者翻攝）

2017-12-25 16:14

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調偵辦中國學生周泓旭共諜案，19日搜索新黨青年軍王炳忠等人住處，引發爭議，王的委任律師陳麗玲批評，搜索票無法官簽名，程序違法，22日至台北地檢署控告辦案人員涉妨害自由、侵入住宅、瀆職等罪，並向高等檢察署聲請移管管轄，23日再向台北地院聲請準抗告，請求扣押物發還，但法界人士研判，成功機率甚低。

根據刑事訴訟法416條規定，對於檢察官搜索、扣押處分不服者，受處分人得聲請所屬法院撤銷或變更。依規定，聲請期限為5日，因此王炳忠委任律師陳麗玲趕在上週六遞狀聲請，若是法官裁定撤銷，檢調搜索的證物就必須發還，並不得於法院審理時做為證據。

但法界人士認為，檢調搜索王炳忠等人程序上問題不大，主要是「拘提」證人的方式有所瑕疵，王炳忠律師聲請準抗告，請求撤銷成功機率不高。

陳麗玲表示，根據「刑事訴訟法」第128條規定，搜索票應有法官簽名，簽名跟用印不一樣，就如同寫遺囑時不能只用印，所以這是違法的，要求送國際鑑識單位鑑定，如果是事後用印，問題更大，且搜索票上蓋的是法官私章，而非職章，非常奇怪，質疑承辦人員便宜行事。

陳麗玲指出，搜索扣押只能扣電磁紀錄，但王炳忠被扣的包含手機、電腦、iPad等物品，且已三天沒發還，已違反刑事訴訟法規定，不能扣押實體，只能扣走資料，並且要有正當理由；此外，陳麗玲拿出搜索當天王炳忠被調查員帶上車的照片，質疑調查員的鎖喉動作，強調王是證人，不能用強制力的方式讓他上車。

針對搜索票上有無簽名，北檢與核發搜索票的台北地院均指出，搜索票上確有法官的紅色蓋印，效力等同簽名，調查官執行搜索時，也有向王炳忠等人出示搜索票正本，並無問題。