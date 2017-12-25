高醫岡山醫院動土 花媽說了個小祕密…

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院，今天上午在捷運南岡山站基地舉行動土典禮。（記者蘇福男攝）

2017-12-25 14:06

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄醫學大學附設高醫岡山醫院，今天上午在捷運南岡山站基地舉行動土典禮，設有急性一般病床350床的區域級教學醫院高醫岡山醫院，預計3年後開張營運。

高醫岡山醫院基地面積約3.2公頃，原來秀傳醫療體系已與高雄捷運公司簽署合作意向書，但後來高醫「捷足先登」，今天出席動土典禮的衛福部政務次長何啟功、高雄市長陳菊，都透露了當時的小秘密。

陳菊說，當時競爭者很多，但她認為應以高雄在地醫學大學和研究型醫院為優先考量，「這是在地優先、很公平的處置」，何啟功則表示，當時他擔任高市衛生局長，在高醫大學、董事會和高捷公司表態高度合作意願下，向衛生署積極爭取，他坦承，過程中確實承受來自衛生署各方壓力，今天回娘家參加動土典禮，點滴在心頭。

高醫岡山醫院籌設營運處表示，高雄醫學大學105年7月13日與高市政府、高捷公司簽訂三方合約後，隨即展開後續建築設計、空間規劃等籌建事宜，各項外部審查送審也同步展開，預計明年初取得建造執照後開工，2020年開張營運。

高醫岡山醫院將興建地上10層、地下3層樓，總樓地板面積約2萬4600餘坪的智慧與綠能建築，設有急性一般病床350床及其他特殊病床，將提供31個醫療科，並建置急重症醫學中心、癌症中心、婦幼醫學中心、慢性病整合照護中心、高齡整合照護中心和職業醫學中心等7個醫療中心。

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