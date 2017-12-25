選舉味漸濃？竹市議員三問市長拚知名度！

2017-12-25 14:05

［記者洪美秀／新竹報導］明年底選舉火藥味漸濃？新竹市議員林耕仁今天在市長林智堅施政3週年，向林智堅提出三問，他說，民進黨執政滿意度下降，一例一休修法問題重重，如今再修，民怨更深，林智堅還要堅持支持蔡英文嗎？此外，上週六舉行的反民進黨勞基法修法遊行，如果在新竹市舉行，林智堅是選擇跟市民同在，還是蔡英文？他三問林智堅，園區供電應穩定，蔡英文所提的綠能發電，能保證園區供電無虞嗎？

新竹市府回應指出，對於議員的不同意見，市府團隊都予以尊重，但相信市民並不樂見引用錯誤的資訊及口水，強調市府團隊三年來的努力與改變市政，提昇市民榮譽感是有目共睹的，有做事絕對能贏得市民信任。

此外，林耕仁也質疑這3年來，林智堅的市府團隊善於做「形象包裝」，舉辦大大小小活動和景觀綠美化工程，但都只是做個人的形象包裝，熱鬧的代價，是市民納稅的血汗錢。

林耕仁提到，林智堅就任3年與上屆市長相比，地方稅收及統籌分配稅款收入都增加，但除了公園綠美化跟鋪馬路，新建設在哪？唯一新建的青青草原溜滑梯，還溜出一堆問題。

此外，市議員陳治雄和張祖琰、吳青山也提到，這3年的活動宣傳費達4.86億元，，市府花錢如流水，不管是兒童藝術節及其他活動，都只是做宣傳，但真正應照顧弱勢的社福經費及食安問題的挹注卻不多，讓人質疑林智堅團隊只是善於「包裝」的團隊。

林耕仁強調，市府的資源應用在最需要解決的塞車與停車問題，但解決了嗎？他表示，從明年的預算中看到市政府的優先性與急迫性，依然只是辦活動，也是為了包裝明年的選舉，呼籲市民共同參與和監督。