藍促恢復老人健保補助 中市府：整體福利不減反增

藍營議員召開記者會，要求市府立即恢復老人健保補助。（記者黃鐘山攝）

2017-12-25 13:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府今年停止一般老人健保補助，多位國民黨議員今天召開記者會表示，其他縣市綜合所得稅5％仍有補助，僅提高排富門檻，要求中市效法、恢復補助；市府回應，舊有補助排富效果已失靈，省下金額全數投入老人福利，整體福利不減反增。

國民黨議員表示，中市從102年開始實施老人健保補助，就設有綜所稅5％排富門檻，目前台北、新北、桃園、高雄和基隆仍在推行，市府自稱財政穩定，今年卻以排富之名加以廢除、污名化，根本沒有同理心。

議員又說，為了減緩財政負擔，台北補助年齡從65歲提高70歲，高雄市則是將綜所稅12％的門檻提高到5％，兩者都限縮補助人數；市議員黃馨慧建議，台中也可以增加設籍5年或提高年齡來排富，而非一刀全砍，要求立刻恢復補助。

市府表示，舊的政策讓超過60%的老人獲得補助，其中近半領取補助者擁有不動產超過750萬元，排富效果已失靈；今年省下的經費12億元用在增加老人共餐據點、老人送餐服務等7大服務方案，相關預算達36.6億元。

市府強調，將資源「用在刀口上」，減少一次性給付，以社會投資為理念積極推動「托老一條龍」，明年長輩相關預算又比今年多14億元，整體福利不減反增，8成3的受訪市民支持，真正減輕年輕人的照顧負擔，福利政策永續化。