王炳忠被搜索 郁慕明：國安單位陪小朋友玩家家酒

2017-12-25 13:23

〔記者林良昇／台北報導〕新黨青年軍王炳忠、侯漢廷等人涉共諜案被檢調約談、搜索，新黨主席郁慕明今接受廣播節目專訪時表示，王炳忠等人還是「小朋友」，國安單位竟然陪王炳忠他們玩「家家酒」，格調太低了。

郁慕明今早接受廣播節目專訪，對於王炳忠等人被檢調約談、搜索，他認為那很幼稚，調查局、國安單位格調要非常高，王炳忠他們玩「家家酒」，卻陪他們玩家家酒，層次太低了，甚至認為王炳忠他們可以幫助中國發展軍事組織，也把中國看太低了。

郁慕明也說，王炳忠和侯漢廷的等級不夠，還不到他和趙少康的層次，郁也還爆料說侯漢廷晚上弄網路到很晚，早上開會都遲到，是遲到大王，還有很多要磨的，有名嘴說有給王炳忠等人五百萬元新台幣要成立類軍事組織，簡直是開玩笑，整件事是鬧劇一場。

郁慕明也表示，有立委批評他要在上海設據點，會影響陸委會工作，但他有說他會符合兩岸法令制度，絕不逾越分際，所謂的據點，只是聯絡人制度，可能是台商，由新黨協助台商服務，如果政府要查新黨的金流都可以查，新黨清清楚楚，不用亂扣帽子。

對於周泓旭案，郁慕明坦言曾在新黨黨部看過周泓旭，當時有和周握過手，跟周並不熟，至於周泓旭案的情形，郁說他並不評論，情治單位最清楚，支持最後把所有資料都公開，王炳忠等人的對話也可以通通訴諸社會。