傅崐萁就職八週年 自豪政策引領潮流

花蓮縣長傅崐萁今早在台鐵花蓮站前廣場舉行就職八週年感恩會，與上百名志工一起拿著掃把掃街。（記者王錦義攝）

2017-12-25 12:47

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁今早在台鐵花蓮站前廣場舉行就職八週年感恩會，與上百名志工一起拿著掃把掃街，他致詞時細數過去八年政績，像是零元上學、免費營養午餐、東大門夜市、青年住宅等等，也特別幫縣長夫人、國民黨立委徐榛蔚感謝縣民的疼惜與栽培，強調：「我們會更加的努力」宣示交棒的意味濃厚。

傅崐萁說，立委徐榛蔚因為在立院審預算，有任務在身，所以今天不克前來，但他特別幫徐榛蔚感謝大家，他強調說，花蓮縣政府的團隊是大家永遠的長工，他還有一年的任期，最後的一年，要更加的努力衝刺，希望大家給縣府團隊更多的鼓勵，讓更多的建設可以落實，過去八年走過許多的風雨，但最後仍看到陽光逐步的展現。

傅崐萁強調自己許多政策是領先全國、甚至領先日本的，他舉例說，像是過去推動的公立學校免費營養午餐政策及免學費政策，並向下延伸至學前幼兒階段，最近日本首相安倍晉三也在推動幼兒、國中小的教育全部都由政府負擔，他八年前推動免學費政策時受到很多的壓力，很不容易持續到今天，「現在日本國也要跟進了」他強調說，未來還會有比大家走得更快的邏輯與想法，也希望逐步在國內各縣市遍地開花。

傅崐萁舉例說，像是青年住宅也是全國唯一，有房有地有產權，讓年輕人可以安身立命，好好的在花蓮成家，一戶250萬，像是中央推動所謂的公宅、社宅，讓年輕人一輩子當房客，每個月繳房租，到了退休的時候，還只是個過客，要讓居住正義落實，就是要像花蓮率先推動有房有地的青年住宅，預計明年底就可以興建完成。