立院會期將結束 國民黨團提延會訴求

立法院國民黨團要求延會。圖為立法院本月15日審查農田水利會改制案，大會現場。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-12-25 14:10

〔記者林良昇／台北報導〕立法院第九屆第四會期法定會期12月底結束，但明年度總預算案和許多法案尚未審查，立院國民黨團今發函立法院長蘇嘉全，提出延會要求，並請儘速召集朝野協商，以利總預算及重大法案完成立法程序。

國民黨團表示，民進黨完全執政不到2年，立法院已開了10次臨時會，較之馬政府時代8年只開14次，比例遠遠高於往年，臨時會常態化的趨勢，頻遭外界非議。對於正式會期內尚未審畢之重大法案，國民黨主張依「立法院職權行使法」第5條規定，循慣例進行約兩周的延長會期，而非一再以「臨時會」取代。

國民黨團強調，「立法院組織法」第6條有關臨時會之召集，設定在憲法第69條規定事項，及院會停開期間，遇重大事項發生時，經立委四分之一以上請求，得恢復開會。然而，這一多年來，在國家未發生偶發重大事件，只是審議法案有所延宕或執政黨急於通過想要的法案，竟一而再召開臨時會，實非常態，應循例延長會期，回歸「延會」的法制正軌。

國民黨團指出，執政黨一再以臨時會取代延會，逕行越過委員會審案程序，將各法案直接抽出至院會二、三讀，嚴重違背「委員會中心主義」，目的實為便宜行事，不僅開民主倒車也導致朝野衝突不斷。

國民黨團呼籲，蘇嘉全院長應拿出議事高度，儘速就「延會」進行朝野協商，讓總預算與重大法案繼續在各委員會加速審查，再送進院會完成立法程序；阻止「臨時會」惡性發展，傷害民主憲政正常運行。