銀行開戶年齡 顧立雄：應從20歲降至18歲

2017-12-25 12:34

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院日前通過「公投法」修正案，投票年齡降至18歲，有立委建議民眾至銀行開戶，也應該採同一標準；金管會主委顧立雄表達贊同，他表示，只要修改民法把「完全行為能力」從20歲降到18歲，這樣問題就可解套，民眾不僅可以開戶，也能自己買保險、不需要法定代理人。

顧立雄今天赴立法院備詢，立委盧秀燕質詢指出，現在年輕人很有主見、18歲就已經很成熟，日前通過的公投法，投票年齡也降至18歲，但我們到銀行開戶年齡，卻還是20歲，能不能比照降到18歲？

對此，顧立雄直言，目前民法、刑事、公投法和選舉對年齡規範都不一樣，有一點亂，因此，他在擔任立委期間，就曾提出修法，將民法的「完全行為能力」降到18歲，如此一來，包括開戶、買保單等18歲以上不需法定代理人同意。

顧立雄表示，這是他擔任本屆立委提出，雖然還沒有過屆期不連續、也就是修法提案還在，不過，沒有被其它立委拿出來討論。

對於修改民法，顧立雄表示，目前我國刑法規定，18歲以上就要負「完全刑事責任」；不過，在民法上，7歲以下「無行為能力」、7歲到20歲是「限制行為能力」，20歲以上才具有「完成行為能力」，他直言，民刑法的完全責任年齡就不一樣了。

他強調，很多國家相關投票年齡和完全行為能力年齡都是在18歲，這也是個趨勢，希望未來能夠修改民法規定。