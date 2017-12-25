提告網友誣指北市警脫衣？ 柯：市長不會管這麼細的事情

2017-12-25 12:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上午在南港車站舉行三周年記者會，針對日前北市警在排除陳抗民眾過程中，有網友PO文指疑似有女性陳抗成員上衣被警察脫掉，北市警事後公布影片，反指是該女性成員自己脫的。柯文哲表示，這應該要北市警自己決定，他不會特別叫他去告或是特別叫他不去告。

市長柯文哲上午在南港車站召開就職3周年記者會，不過外界仍關注日前勞團上街抗議《勞動基準法》修法，遭警方強力排除的事件，柯文哲昨親自到北市警局召開《勞基法》陳抗維安的檢討會，他今表示關於陳抗申請的路線核准要檢討，因為新工處與警察局不能互相矛盾，另外不依路線走要怎麼處理，以及如何扣錢，這些SOP要重訂。

柯也說，中央政府硬體改善，比如圍牆的鐵欄杆是否要拉高，應該可以改善，不然每次陳抗被迫要用大量人力當盾牌，有交代警察局長要跟中央商量，像行政院聯合辦公大樓、立法院的圍牆不可以一翻就過去，為了保護圍牆要耗費一堆警力當人肉盾牌，這樣下去交通與治安會受影響。

現場媒體又問，對於當天是柯下令排除，是否覺得在替中央背黑鍋？柯表示，因為事件發生在台北市，就是北市警局要負責，所以也沒有揹黑鍋，就算中央的保安大隊到台北來，也是支援的角色，真正要值勤的還是北市警局。

他強調昨天受訪時已講的很清楚，陳抗是人民權益，但不能走到一半堵住幹線交通；若只有1、2分鐘搗蛋快閃，會當作是kuso，但從晚上6點到晚上12點，已經搞了6小時，坦白講，警察累了，沒辦法再陪著玩下去，自由要以不侵犯他人自由為自由，市府尊重陳抗自由，但陳抗者不應妨礙別人的自由，「難道公權力要假裝沒看到嗎？」

另針對警方在排除陳抗民眾時，網友爆料有女生疑似衣服被警方脫掉，但警方事後公布影片，稱是女子自己脫的，市府是否會告爆料的網友，柯表示自己不會去管這麼細的事，只要確定執法是公平、公正、安全。要不要告應該是北市警決定，他不會特別去叫他們要告或是不要告。