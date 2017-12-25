李明哲關押地點至今不明 救援大隊：1人1信問候李明哲

李明哲救援大隊發起寫信給李明哲活動。（記者呂伊萱攝）

2017-12-25 12:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲遭中國關押近10個月並判刑，至今未公開關押地點，也未寄送公文書。李明哲救援大隊今天舉辦「寄卡片給明哲」活動，李明哲妻李凈瑜出席並表示，一個被囚禁之人最需要的只是一份問候與祝福，呼籲大家寫一張卡片給李明哲，讓他知道有許多人在關懷他。

李明哲救援大隊今天上午在立法院舉辦記者會，啟動「寄卡片給明哲」活動。台灣人權促進會秘書長邱伊翎說，李明哲於3月19日被中國政府關押之後，至今已失蹤281日，超過9個月，並於今年9月11日在中國湖南岳陽法庭開庭審判，11月28日宣判遭判5年徒刑。邱伊翎說，家屬至今仍未收到判決書，中國也未讓家屬得知執行地點，邱伊翎嚴厲譴責中國剝奪家屬探視權、通信權與寄書等權利。

邱伊翎接著說，今天是耶誕節、年節也將近，接著李明哲在2月生日。但在歡樂的過節氣氛裡，李明哲卻因言論及捍衛人權面臨徒刑，因此在耶誕節這天舉辦此活動，呼籲民眾一起參與。

李凈瑜說，李明哲被判刑將近一個月了，但至今她沒有收到任何起訴書或判決書，「我和全台灣一起看法庭直播的人知道的一樣多」。李凈瑜強調，既已判刑，請給她通信權及探視權。她並提到，台灣的白色恐怖歷史中，最悲慘的政治犯就是孤苦伶仃在台灣，沒有任何奧援的「所謂外省人」，就像現在李明哲一個人在中國監獄一樣 。

李凈瑜說李明哲並不是罪犯，只是因理想正在支付代價的中年大叔，她哽咽地向國人請求，一個被囚禁的人最需要的只是一份溫暖，如果大家不吝嗇，是否願意寫一封卡片問候以及祝福，給他一股暖流，讓李明哲在「異國」角落，知道有許多人正在關懷他。

由於李明哲現被關押的地點不明，因此救援大隊將會透過海基會轉交卡片，並以李明哲最後一次出現的湖南長沙看守所，做為郵寄地址「中華人民共和國長沙縣泉塘鎮遠大二路1736號」。

民進黨立委尤美女、前民進黨立委王麗萍、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧與永社副秘書長洪崇晏等人出席記者會，並在現場撰寫卡片與明信片給李明哲。

尤美女批評中國政府，直到今天家屬還是不知道李明哲被關押在哪、不能寫信、也不能寄送物品，嚴重剝奪人權，也違反人道。而今天發起一人一信，要讓李明哲知道，我們沒有忘記他；尤美女也強調，台灣的NGO沒有忘記案，世界不會遺忘違反普世價值的事情， 呼籲一人一信，告訴李明哲我們永遠都在，直到他回台灣為止。

王麗萍則沉痛地說，近日多人對新黨青年軍王炳忠遭檢調搜索一事抱不平，但台灣社會對堅定營救先生的李凈瑜，卻是攻擊揶揄，兩相對照，她覺得相當悲傷。

黃怡碧帶來自製的手工卡片，並以英文miss一字，表達「失蹤與想念」的雙關意義。黃怡碧並說，聯合國人權委員會持續受理此案，目前規劃將於明年二月與李凈瑜一起到聯合國人權委員會強迫失蹤小組報告李明哲案情。

民進黨立委尤美女寫卡片給李明哲。（記者呂伊萱攝）

人約盟執行長黃怡碧自製卡片，念出卡片內容時，李明哲妻李凈瑜感動拭淚。（記者呂伊萱攝）