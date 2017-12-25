就職3週年 徐耀昌扮耶誕老人訪孩童、青農

苗栗縣長徐耀昌今早扮成耶誕老人，分送糖果給孩童們。（記者鄭名翔攝）

2017-12-25 11:59

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕耶誕節兼就職3週年，苗栗縣長徐耀昌今早啟動下鄉幸福之旅，首站先到頭份國小扮成耶誕老人分送糖果給小朋友們，並訪視銀髮族幸福學院，第2站則到後龍鎮的合興種苗場，除了參觀育苗設施外，也採摘青農栽種的無農藥番茄贈送給阿公、阿婆們，藉由下鄉視察呈現施政成果。

徐耀昌表示，往年就職週年都是於大禮堂舉辦成果展，今年打破往例走出戶外呈現施政成果。今天第1站選定頭份國小，除了跟孩童們分享耶誕喜悅，也體驗銀髮族幸福學院的手作課程，徐耀昌強調，自上任後便設定目標在每一鄉鎮市皆設有幸福學院，不但提供銀髮族長者活動去處，同時也能陪伴孩童上下課，提升校園安全。

第2站則來到後龍鎮由在地青農打造的育苗設施，參觀青農以創新的移動床技術改良自家育苗場，並且到番茄場採摘無農藥番茄，分送給縣內的阿公、阿婆們。徐耀昌說，上任後成立勞動及青年發展處，便希望能吸引年輕勞動力回流，尤其投入接手家族的農業，不但使苗栗的農業得以永續發展，也要讓苗栗子弟有所歸屬，在家鄉找到立足之地。

後續徐耀昌也接力造訪頭屋鄉的特色茶場及公館鄉的老人關懷據點，希望從親子宜居、青年返鄉、特色產業、舒適養老4大特色呈現這3年的施政成果，讓縣民們檢視幸福苗栗的願景。

苗栗縣長徐耀昌揮毫，寫下打造幸福苗栗的願景。（記者鄭名翔攝）

苗栗縣長徐耀昌手做奶油夾心餅乾，分送現場的阿公、阿婆們。（記者鄭名翔攝）

苗栗縣長徐耀昌大口品嘗後龍在地青農栽種的有機番茄。（記者鄭名翔攝）