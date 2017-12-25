滴滴打車將來台 賀陳旦：爭氣點，不要指望國外服務

滴滴打車將來台，賀陳旦要大家爭氣點，不要完全指望國外服務。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-25 10:06

〔記者陳宜加／台北報導〕中國「滴滴打車」傳將來台營運，立法院今天審查台鐵預算，立委鄭寶清質詢交通部長賀陳旦，賀陳旦坦言，目前在台試水溫、尚未真正服務，將按照過去對uber一樣要求納管、納保、納稅。他也罕見重話批評：「希望大家爭氣點，不要完全指望國外服務。」

鄭寶清批評說，業者與消費者目前若發生爭議恐無法處理，要求交通部勿重蹈覆轍，否則連取締都來不及。賀陳旦說，全世界都已經注意到這樣的事情，最近歐盟裁處uber，代表過去所持立場正確，希望相關業者記取相同教訓，鄭寶清要求交通部善盡責任。

立委趙正宇也質疑，滴滴打車已經在台開始招募司機，賀陳旦坦言有聽說，但試水溫與廣告成分居多，趙正宇強調，uber問題存在多時，滴滴打車與uber模式一模一樣，交通部切勿重蹈覆轍。

趙正宇也說，聽說滴滴打車已向投審會送件，身為中資，必須更謹慎；賀陳旦回應，相關單位定會嚴格把關，他也罕見重話批評：「希望大家爭氣點，不要完全指望國外服務。」

趙正宇不滿表示，現在講求多元化，國內雖也有多元化計程車，我國業者明顯跟不上腳步，交通部動作要快並確實把關，新型態業者真的要來，就要遵照法令。