役政署長闖軍營 花敬群：溝通出狀況

日前發生役政署署長硬闖軍營，甚至和哨兵發生衝突，內政部次長花敬群今受訪表示，役政署跟軍方在溝通上出狀況，內政部也會積極介入了解跟掌握。（記者劉信德攝）

2017-12-25 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕內政部役政署長座車於22日要進成功嶺營區時，與大門哨兵發生衝突，內政部昨日已將署長的駕駛調職，而今日內政部次長花敬群談及此事時表示，後續相關處分當然會繼續進行，役政署跟軍方在溝通上出狀況，內政部也會積極介入了解跟掌握。

根據《聯合報》報導，花敬群在接受採訪時指出，役政署跟軍方臨時出現這樣的狀態，內政部正積極在跟國防部了解發生什麼事，大家都是在執行公務、為國家做事，希望這件事能妥適處理，不要因為一個駕駛的不當發言導致不必要的紛爭或困擾。

「我想事情應該不是那麼地血腥或八卦」，花敬群認為，不需要把這件事想成彼此是有所衝突，營區的安全當然重要，內政部絕對尊重營區管理，但裡面有內政部的單位，十幾年來大家也已經有相當默契跟維持方式，希望後續那個默契跟方式能很善意地維持下去。

花敬群也強調，役政署長是內政部單位的主管，在進出方面他期待有一定的尊重，這合情合理，軍方有管制的維安要求，這也是對的，所以說一定是在溝通上出了一些狀況，內政部準備要積極介入，要盡快了解和掌握。

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