阻二二八賠償延4年 國民黨團：表示抗議

立法院審查農田水利會改制案，上演表決大戰，朝野立委各舉標語宣示立場。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-12-25 06:59

〔記者曾韋禎／台北報導〕包括二二八事件受難者申請賠償期限再延4年的無爭議法案，因國民黨團遲遲拒簽協商結論而卡關。國民黨團直言，這是抗議民進黨團的霸道。

國民黨團在22日的立法院會，一口氣將16項無爭議的法律案拉下協商。許多在委員會審竣而需交付協商的法案，雖在召委所邀集的協商已達共識，國民黨團近來也都拒簽協商結論。

例如二二八事件受難者申請賠償期限早於今年5月23日屆滿，立法院內政委員會因此於10月19日審查「二二八事件處理及賠償條例第2、8條修正草案」時，再延4年；只是國民黨立委廖國棟主張納入對沒收不動產的賠償，而需交付協商。內政委員會11月10日協商時，廖同意另在專法處理相關議題，簽下協商結論。然而，協商至今已逾1個月，國民黨團尚未簽字同意。

而二二八事件紀念基金會董事長薛化元日前才公開指出，在比對保密局檔案後，新發現約千名受難者，僅69人與政府已賠償的2300餘人重疊，未來隨更多政治檔案的公開與清理，受難人數一定會增加好幾倍。

準備接手世大運選手村轉型成為社會住宅的國家住宅及都市更新中心，也因「國家住宅及都市更新中心設置條例草案」卡關而無法掛牌成立。

民進黨團總召柯建銘表示，這都是有時間壓力且無爭議的法案，國民黨團也要拖延；立法院長蘇嘉全將於今日邀集協商，盼能在明日的院會完成三讀。

國民黨團書記長林為洲直言，這是表達國民黨的抗議。因為民進黨團15日以粗暴的方式，將「農田水利會組織通則修正草案」逕付二讀，還把「所得稅法修正草案」自財政委員會抽出，逕付二讀。

他緩頰道，大家可以在協商時好好討論，真的沒爭議的話，馬上就能處理了。