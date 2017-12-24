連續18年 前總統馬英九現身教會報佳音

2017-12-24 21:33

〔記者陳心瑜／新北報導〕今天是平安夜，各地紛紛舉辦耶誕活動，前總統馬英九現身基督教新店行道會，參加耶誕平安夜音樂會，與近千名民眾共度平安夜，馬英九致詞時表示「希望上帝帶領我們的國家邁向更幸福的一年」。

馬英九致詞時表示，他擔任台北市長時，有位長老建議他到教會過平安夜，因此他每年平安夜都會到教會度過，今年已經是第18年，他也祝在場民眾耶誕節快樂。

馬英九說，自己是教徒，小時候就在萬華的教會受洗，「剛剛台下的長老還一直拚命說服我受洗」，他笑說教會的情資得更靈通。