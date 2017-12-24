管媽重遊蜜月旅行地 攜30年前家庭帳本憶艱辛成家

管碧玲與丈夫許陽明重遊澄清湖九曲橋，並公開30年前家庭帳本，回憶艱辛成家。（管碧玲服務處提供）

2017-12-24 15:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委管碧玲今天偕夫婿許陽明，重遊35年前蜜月旅行留影的澄清湖九曲橋，並公開大女兒出生後的家庭計帳本，當時一家3口不包含房租奶粉的1年生活總花費，已達32萬餘元，管碧玲感慨當年持家的艱辛，也為目前年輕世代面對更嚴峻的經濟環境，感到不捨。

管碧玲與丈夫、曾擔任台南副市長的許陽明，於35年前的12月24日結婚，隔日即前往高雄澄清湖，展開蜜月旅行。

管碧玲說，當時一位學弟聽說學長姊要蜜月竟沒相機，好心出借相機給他們，才有機會留下35年前的蜜月影像。

管媽並出示當時2年份的計帳本，由於當時房東就是許陽明大姊，未收租金，女兒奶粉主要是親戚提供，扣除這兩大筆開銷，一家3口整年仍得支出32萬5183元。

管媽說，當時請保母每月5000元，現在哪有可能?而房租、奶粉都還不包括，30年前一家每個月平均就要將近3萬支出了，現在22K的薪資和高物價，年輕人怎麼敢結婚?怎麼敢生？生了怎麼養？

管碧玲表示，如果她擔任市長，4年要讓公幼、非營利幼兒園比例增加至50%，以及私幼公共化，讓全高雄市所有的父母親，就算小孩讀私幼，也可以享受到公幼的收費。

管碧玲強調，昨天勞基法遊行，看到年輕朋友對低薪過勞的經濟環境，跳出來表達不滿，所以她找出30年前大女兒出生後的家庭計帳本，相較之下，更為現在的年輕人不捨。