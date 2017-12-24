宜蘭農舍說明會後 陳金德：「遭誤會、誤解、扭曲」

宜蘭農舍說明會後，陳金德（左三）首發言。（記者簡惠茹攝）

2017-12-24 14:43

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府昨天在國立宜蘭大學舉行「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用政策說明會」，邀集社會各界參與討論，宜蘭代理縣長陳金德表示，許多學者沒有理解草案就誤解、曲解甚至扭曲，草案還需要時間調整，會再跟各溝通。

「還需要時間來調整，必要的時候會再跟各界溝通。」宜蘭代理縣長陳金德表示，非常謝謝各界參加政策說明會，也提供很多寶貴的意見，這些意見有贊成也有反對，我們還在整理當中，也謝謝農委會對相關法律的見解，我們參酌後，會做最適當的調整，期望配合法律規定，契合農村發展的需求，也能確實保護農地農用，謝謝各界勇於表達意見，不管是什麼價值、看法和動機，我們都會參酌，希望能進一步調整，滿足這些主張，符合法律規定。

陳金德指出，宜蘭縣是農業縣，農村發展很重要，農地農用很重要，整個農業發展方向跟農村經濟，各方面都要取得平衡點，每個人講法都有他的理想和主張，堅持和想法，希望他們不要是平行線，應該有焦點，而不是零和遊戲，希望能找出平衡點，找出共存共榮的方案出來。

陳金德表示，在鄉下走動拜訪聽到很多農民的聲音，很多農民不會上網，也不會上網表達意見，沒有話語權，很少有平台讓他們講話，把他們的想法給公眾聽到，有這樣說明會的機會，讓過去沒有話語權的人參加，他們也很勇於表達，我們也聽到了，會努力整合。

對於外界的批評，陳金德說，現在只是草案，要經過預告、公聽會等程序，還要經過修整，草案就是要聽取各界批評和指教，但是有一部分學者誤解我們的辦法，沒有經過詳讀，有些誤解、曲解甚至扭曲，並做出很大的攻擊，草案就是要聽取各界批評，但是有些批評是誤解原意，對法令不夠熟悉，呼籲學者要理解後再做評論。