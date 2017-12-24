反勞基修法遊行變調 18歲男持木劍攻擊警察

警方示範昨天以保護管束帶包覆抗議民眾。（記者王冠仁攝）

2017-12-24 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕昨天由勞工、學生、社運等團體發起的「反勞基法修惡大遊行」，在主辦單位宣布活動結束後卻脫序演出，有400多名抗議群眾不願離去，反以佔據台北車站、西門町各大路口，用癱瘓交通的方式來表達不滿，直到警方展開強勢作為將抗議群眾送上警備車才畫下句點。

綜合媒體報導，警方今指出，針對佔據路口抗議群眾多次舉牌警告，但群眾不遵守警方指揮，因此警方才會將抗議群眾帶上警備車，以強勢作為命令解散，並非逮捕；在昨天與抗議民眾多次衝突中，共有23名警察受傷，其中最嚴重的是中正一分局一名李姓女巡官，她昨天下午在行政院前的推擠衝突中，右手中指骨折，目前仍在住院救治當中。

警方表示，昨抗議群眾有多起脫序行為，一名18歲翁姓男子攜帶木劍在台北車站東三門處欲攻擊員警，還有一名24歲謝姓男子在行政院前以腳踹員警，兩人涉嫌違反社秩法，經訊後請回，將移送台北地方法院台北簡易庭裁處。

此外，有關黨姓律師事後召開記者會，指稱警方違法逮捕律師一事，中正一分局也回應，昨天並沒出現任何「逮捕行動」。警方昨針對佔據路口抗議群眾多次舉牌警告，但群眾不遵守警方指揮，因此警方才會將抗議群眾帶上警備車，以強勢作為命令解散，並非逮捕。