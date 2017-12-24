楊文科參選竹縣長 義民廟辦誓師大會

新竹縣副縣長楊文科（左三）宣布參選下屆縣長，今天在義民廟舉辦誓師大會，縣長邱鏡淳（左四）和多名鄉鎮長到場聲援。（記者蔡孟尚攝）

2017-12-24 13:31

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣副縣長楊文科宣布參選下屆縣長，他和支持者今天在新埔義民廟舉辦誓師大會，包括縣長邱鏡淳、縣議會議長張鎮榮及多名縣議員、鄉鎮長都到場為他加油打氣，場面氣氛熱鬧。

邱鏡淳說，好的縣政建設需要好的人才來延續，楊文科在竹科、中科及南科歷練30多年，有豐厚的科技界人脈和務實的行政經驗，被他延攬來縣政府服務也表現不錯，是個值得鄉親託付縣政發展的好人才。

聯電榮譽副董事長宣明智及多名竹科廠商代表，上午也現身誓師大會會場聲援楊文科，展現楊文科在新竹科學園區的好人緣，加上來自全縣13鄉鎮市的支持者和楊姓宗親會的會員，全體一起大喊：「楊文科加油！」口號時鬥志昂揚，展現旺盛氣勢。

楊文科說，他將以「科技CEO」的領航者角色，把竹科資源引入縣境各個城鄉，解決竹北地區壅塞交通問題、提升青壯族群就業率、協助鄉鎮行銷農特產品、提高生育率等，再度引領新竹縣創造繁榮與經濟新格局。

楊文科也說，做為地方政府接班人，就必需「知所當為」及「有所作為」，他掌握竹科之鑰，可連結竹科資源，一舉解決危橋改建、農產品滯銷、科學教育扎根、城鄉教育落差等縣政問題。