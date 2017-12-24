警方粗暴對待抗議女子還脫她衣服？ 中正一分局：她自己脫的

網友在臉書發文，指稱抗議女子李容渝被警方粗暴對待還被扒掉衣服。（記者王冠仁翻攝）

2017-12-24 11:26

〔記者王冠仁／台北報導〕昨天由勞工、學生、社運等團體發起的「反勞基法修惡大遊行」，在主辦單位宣布活動結束後卻脫序演出，有400多名抗議群眾不願離去，反以佔據台北車站、西門町各大路口，用癱瘓交通的方式來表達不滿，直至午夜仍有200多名抗議群眾佔據台北車站東三門外，直到警方展開強勢作為將抗議群眾送上警備車才畫下句點。

不過，昨天有網友在臉書上發文，聲稱一名抗議女子李容渝遭到警方粗暴對待，衣服被撕毀還被上束帶，「請轉發，讓全世界看到台灣國家政府警體系的暴力！」

對此中正一分局回應，李女在東三門外持續抗議，經警方多次勸導、警告仍不願離去，警方最後出動女警要將她帶上警備車時，她不斷激烈掙扎導致她上衣被撩起。李女見狀，竟索性脫掉上衣，還一度作勢要脫掉褲子，女警勸阻無效，為保護她隱私部位並避免她再脫序，遂立即以「保護約束帶」將她包覆帶上車。

此外，有關黨姓律師事後召開記者會，指稱警方違法逮捕律師一事，中正一分局也回應，昨天並沒出現任何「逮捕行動」。警方昨針對佔據路口抗議群眾多次舉牌警告，但群眾不遵守警方指揮，因此警方才會將抗議群眾帶上警備車，以強勢作為命令解散，並非逮捕。

警方指出，昨天的抗議活動中，共有23名警察受傷，其中最嚴重的是中正一分局一名李姓女巡官，她昨天下午在行政院前的推擠衝突中，右手中指骨折，目前仍在住院救治當中。

警方昨為避免衝突擴大，並沒有執行逮捕，但後續將檢視蒐證影帶，若發現有攻擊警察等脫序行為，將再傳辦究責。