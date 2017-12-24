有人要他制止賴香伶上街頭？ 柯冷笑：已讀不回就好了

2017-12-24 11:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕多個勞工團體昨下午舉行「我血汗過勞，你功德個屁」反對《勞基法》修惡大遊行，北市勞動局長賴香伶也現身相挺。市長柯文哲今受訪時自爆，事前有人要求他制止賴上街頭，不過被柯「已讀不回」。但到底是誰、透過什麼管道提出要求，柯則尷尬冷笑不願回應，隨即在幕僚護送下趕赴行程。

柯文哲今天一早出席運動反毒公益園遊會後，談到自家勞動局長參與遊行反勞基法修法，由於昨晚間北市警大動作驅離不願解散的民眾，現場媒體提問，賴是不是也有可能被抓？柯笑說「那要看她做什麼事啊」。

柯隨即話鋒一轉指出，他認為還是要相信台灣的民主制度，但對他身為台北市長來講，最受不了是說，現行勞基法從去年上路至今，「一年了都還沒有執行」，他反問如果一個法定了一年都沒有執行，那訂這法律幹什麼？

至於此次修法是否偏向資方？柯表示立法院還在處理，還在沒定案，只是一個草案送到大會，出委員會嘛，對台灣民主制度還是要有信心，如果有什麼不好，希望他可以改，並不是去推翻民主制度。

對於勞基法修法內容爭議不斷，柯脫口「一開始他們要我去制止賴香伶上街頭」，但他說民主自由是政治價值，所以不會去干擾、或是暗示、明示，「我說你（賴香伶）想怎樣就怎樣」。

現場媒體追問誰要求制止賴、透過何管道？柯文哲打哈哈誇讚發問媒體很精明，「不錯、不錯」，最後僅說「已讀不回就好了」。

相關影音