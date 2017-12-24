警押走丟包民眾 黃國昌：以為只有國民黨政府幹得出來

1223遊行抗議者24日凌晨遭警方驅離台北車站，抗議群眾被優勢警力帶上警備車。（記者羅沛德攝）

2017-12-24 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕民眾與勞團昨（23日）天聯合發起「我過勞血汗、你功德個屁，反對勞基法修惡大遊行」，但在遊行過程中，隊伍臨時更改計畫，回頭佔領行政院門口，與警方發生衝突，部分抗議者被拖上警備車，時力立委黃國昌痛批：「這種事，我以為只有國民黨政府幹得出來。」

民眾與勞團昨發起反勞基法修惡遊行，台北市警察局估計共有約5000人參與，但在遊行過程中，隊伍臨時更改計畫，回頭佔領行政院門口，主辦單位在晚間6時宣佈解散後，疑由部份激進人士接手，帶領著先前參與遊行但未離去的300餘人，在北市西門鬧區、行政院前重要交通要地各處流竄，一度癱瘓交通，今晨0時46分左右，警方強制拖人，將不配合的群眾一一拖上警備車載走，淨化台北車站，警方指出，帶回約80位民眾，將進一步詢問。

時代力量立委黃國昌表示，丁穩勝律師等人，在得知有抗議民眾被警方帶走後，前往台北車站協助被拘束人身自由的民眾，不料「這群公益律師不僅也被剝奪行動自由，還被警備車強行載走丟包。」

黃國昌說，他想起日前和一群朋友在總統府前抗議馬政府「毀憲亂政」「強推服貿」時，也被警方強行載走丟包的往事，痛批這種行為「我以為只有國民黨政府幹得出來。」

黃國昌強調：「這些年來，從洪仲丘案到318運動，從關廠工人到苗栗大埔，這群辯護律師，一直都跟人民站在一起，捍衛大家的權益。」但這些公益律師現在也淪為被被施暴的對象；黃國昌要求：「昨晚下令採取這種違法作為的指揮官，必須出面公開說明負責。」

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