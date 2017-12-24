賴清德私訪與侯友宜較勁？ 陳亭妃釋疑...

陳亭妃表示，她是台南唯一有陪同參拜的立委。（翻攝自陳亭妃臉書）

2017-12-24 09:32

〔記者邱灝唐／台南報導〕行政院長賴清德昨日走訪台南各大廟宇，及視察長照太陽能機構，不過在緊密的行程中又私訪鹿耳門聖母廟，此舉被外界解讀成是為了要和同日稍早參拜的新北市副市長侯友宜較勁。對此，立委陳亭妃今早在臉書以512字解釋，並直說大家太會聯想，兩人八竿子打不著。

陳亭妃在臉書上寫道，外界都很關注賴清德昨日安排的私人行程，不過不能讓大家捕風捉影的亂猜，事情也不是像媒體故意炒作賴與侯友宜之間的競爭，尤其她2個外加行程都有到場，清楚所有狀況，除了廟方人員以外，立委就只有她陪同，有必要說明清楚。

陳亭妃指出，昨日的外加行程一個是上午8點20分前往新寮鎮安宮、下午1點到訪土城聖母廟，行政院在幾天前就有通知，讓廟方事先安排準備；至於為何這是這2間廟宇，陳亭妃表示，前者目前正展開地方盛事「五朝祈安建醮」，「賴市長」答應要到，所以即使高升「賴院長」也一樣依約前往，後者則因明日是天上聖母安座33週年大慶，「賴市長」每年必定親自參與，「賴院長」當然也會把握回台南的時間前往上香，而她在這2場也都全程陪同，非常了解整個經過，如果還有任何疑問，她都可以為大家釋疑。

陳亭妃表示，她是台南唯一有陪同參拜的立委。（翻攝自陳亭妃臉書）

陳亭妃表示，賴清德昨早第一個外加行程是前往新寮鎮安宮。（翻攝自陳亭妃臉書）